В Красноярске из лагеря «Пионерская речка» пропали две девочки

В Красноярске по тревоге подняты полиция и волонтеры. Сегодня, 20 сентября, в 15 часов дня из оздоровительного лагеря «Пионерская речка» (это детский противотуберкулезный санаторий на улице Лесной, 425) ушли две 12-летние девочки. Зовут Стороженко Алена и Ивлева Александра. Кругом лес, рядом Енисей – куда они могли направиться, неизвестно.

Приметы Алены: рост 158 см, среднего телосложения, волосы русые. Была одета: темно-зеленая куртка, толстовка «Симба», черные штаны, светло-розовые кроссовки. Приметы Саши: рост 152 см, среднего телосложения, волосы светлые ниже плеч. Была одета: черные джинсы, черная тканевая куртка, темные кроссовки.

Волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск присоединились к поискам. Составили ориентировки, которые разместили в социальных сетях. Их можно скачать, размножить и расклеить по городу. Такой прием не раз срабатывал, когда очевидцы сообщали о местонахождении пропавших людей.

Если вам что-либо известно о девочка, перезвоните по телефонам:

- 8 (391) 246-87-64 – дежурная часть отдела полиции №2

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).