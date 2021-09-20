Двух жительниц Красноярска будут судить за вымышленного ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

Двух жительниц Красноярска будут судить за вымышленного ребенка, которого они придумали ради материнского капитала. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, поначалу им удалось ввести в заблуждение ЗАГС и пенсионный фонд, но потом ложь вышла наружу.

Произошла история в 2017 году. Женщины придумали схему: одна якобы рожает ребенка на дому, а вторая выступает в роли ее повитухи и свидетельницы. Затем вместе они идут в ЗАГС и там получают свидетельство о рождении малыша. Закон позволяет такую процедуру, причем показывать ребенка как доказательство, не нужно. Чем мошенницы и воспользовались.

Затем лже-мать подала заявление в Многофункциональный центр на получение сертификата на материнский капитал, на тот момент его сумма составляла более 453 тысяч рублей. На него они приобрели квартиру в Хакасии. Для кого именно, не уточняется.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Женщинам грозит до 6 лет лишения свободы. Также они должны будут вернуть государству незаконно полученные деньги.