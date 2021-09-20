Фильмы, книги и музыка: МегаФон запустил мультиподписку на самые востребованные цифровые продукты

Подписка «МегаФон Плюс» доступна абонентам всех операторов связи. Фото предоставлено компанией

Компания «МегаФон» запустила единую мультиподписку на самые востребованные у пользователей сервисы. Новый продукт под названием «МегаФон Плюс» включает подписку на онлайн-кинотеатр IVI, активно растущий видеосервис с собственным оригинальным контентом START, крупнейшую «цифровую библиотеку» России книжный сервис по подписке MyBook (входит в группу компаний «ЛитРес») и аудиосервис СберЗвук.

Как отметил отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон, компания решила отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана.

- Исходя из индивидуальных потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших партнеров «МегаФон Плюс» – это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов – возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой, – подчеркнул Влад Вольфсон.

Единая подписка сразу на четыре сервиса даст возможность сэкономить более 60% от общей стоимости всех входящих продуктов. Фото предоставлено компанией

Наличие в подписке сразу нескольких топ-партнеров, одинаково востребованных у абонентов, гарантирует всем участникам привлечение и сохранение постоянной аудитории. Зачастую пик популярности видеосервисов напрямую связан с периодом выхода новинок. Наличие двух ведущих взаимодополняющих друг друга онлайн-кинотеатров в подписке даст возможность клиентам всегда находить новинки и не переключаться на другие видеосервисы.

Подключить «МегаФон Плюс» можно на сайте plus.megafon.ru и в личном кабинете. Единая подписка сразу на четыре сервиса за 399 рублей в месяц даст возможность сэкономить более 60% от общей стоимости всех входящих продуктов. За год экономия каждого пользователя составит более 8 тыс. рублей. Добавим, что подписка «МегаФон Плюс» доступна абонентам всех операторов связи.