Пользователи Tele2 сохранят файлы воблаке«Tele2Диск»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи,запускает облачный сервис для хранения информации «Tele2Диск». Теперь клиенты компании могут создавать,хранитьи переносить контакты, фотографии и другую важную информацию на удобном ресурсе.

С новым облачнымсервисом«Tele2Диск»клиенты оператора могут смогут создавать, хранить и переносить резервные копии контактов, фотографий, музыки и других мультимедийных файлов. Пользователи ресурса могут быть уверены в сохранности данных: они надежно защищены паролем, зашифрованы и доступны только клиенту в любое время и с любого его устройства.Нередко доступ к файлам нужен одновременно со смартфона, планшета и компьютера. Сервис позволяет синхронизировать данные сразу с нескольких устройств. Можно настроить автоматическое копирование: все новые фотографии, видеофайлы и контакты будут отправляться с устройства на «Tele2 Диск».

Преимущество «Tele2 Диск» в сравнении с другими файловыми хостингами в том, что пользователь может хранить контакты независимо от операционной системы гаджета, настроенных учетных записей, установленных приложений и других факторов. Например, если человек удаляет из смартфона почтовый аккаунт, то могут исчезнуть все контакты, созданные в период, когда он был установлен. Также при поломке телефона есть риски потерять все контакты из адресной книги. Хранение данных в независимом облакепозволит быстро восстановить их в любой момент.