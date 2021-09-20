В Дивногорске на привокзальной площади появилось необычное панно с рыбками. Фото: пресс-служба КрасЖД

В Дивногорске на площади возле железнодорожного вокзала появилось необычное панно, изображающее подводный мир, наполненный растительностью и рыбами. Авторы оригинального арт-объекта посвятили его Енисею. Длина композиции – 3 метра, высота – почти 2. Ее собирали почти полгода, в общей сложности ушло 7 тысяч фрагментов керамики и 1,5 тысячи речных камней. Панно расположено так, что все желающие могут использовать как фон для фотографии на память.

Как рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги, появление панно здесь не случайно. Во-первых, своим рождением Дивногорск обязан Енисею. Во-вторых, путь электричек, которые идут из Красноярска в Дивногорск, лежит как раз по берегу Енисея, вдоль национального парка «Красноярские Столбы». Это один из самых популярных маршрутов, которым пользуются не только красноярцы, но и туристы.

К слову, это не единственный художественный объект, который железнодорожники установили минувшим летом. Появились новые скульптуры еще на 4-х станциях КрасЖД. А вообще проект по ландшафтному благоустройству привокзальных территорий и станций реализуется на Красноярской железной дороге с 2016 года. За это время установлено около 40 скульптур и арт-объектов.