В Красноярском крае начальница приняла на работу фиктивных сотрудников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции обнаружили мошенничество в одном из бюджетных учреждений. На основании собранных материалов следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

42-летняя руководитель учреждения в феврале/марте 2017 года и в августе 2019 года устроила к себе двух местных жителей, на должность ветеринарных врачей. На работе они числились, но не появлялись. Но зарплата на их имя выплачивалась – ее получала подозреваемая и тратила по своему усмотрению. Таким образом, сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.

На чем делают акцент полицейские, о махинациях знали подчиненные, они содействовали своей начальнице и выполняли всю работу фиктивных коллег, поскольку находились с ней в дружеских отношениях. И родственники знали. Не пытались ее отговорить, хотя должны были понимать, чем это закончится. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, на работе у нее, видимо, тоже проблемы. А грозит ей по статье до 6 лет лишения свободы.