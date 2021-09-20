В Красноярском крае более 1000 водителей с начала года выехали на встречную полосу Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае с начала года госинспекция безопасности дорожного движения выписала штрафы более тысячи водителям, которые нарушили правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. По этой причине произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 41 получили травмы.

Какое же наказание предусмотрено для нарушителей, напомнили госавтоинспекторы. Выезд на встречку при повороте или объезде препятствия предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей. Если движение по встречной полосе, где это запрещено – 5000 рублей. Либо нарушитель может лишиться водительских прав и перейти в разряд пешеходов на срок от 4 до 6 месяцев.

Для профилактики работает скрытый патруль ГИБДД на загородных трассах. Работает он так: автополицейские в гражданском дежурят на трассе, а когда замечает нарушителя, передает данные его автомобиля ближайшему экипажу ДПС.