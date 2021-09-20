В Красноярском избиркоме объяснили, как фамилии умерших людей попали в списки для голосования Фото: Мария ЛЕНЦ

На прошедших выборах 17 – 19 сентября в Красноярске было отмечено несколько нарушений, но они в целом не повлияли на ход выборов. Например, в первый же день один из кандидатов обнаружил, что на избирательном участке в бюллетенях его вычеркнули вместо двойника. Участок тогда временно закрыли, а бюллетени заменили.

Однако несколько раз поступали заявления о том, что в списках избирателей значатся уже умершие люди. Их находили родственники, когда получали бюллетени. Или бывших соседей, которые не так давно переехали.

Председатель краевого избиркома Алексей Подушкин прокомментировал, что таких случаев на сей раз было всего три, хотя раньше подобная проблема встречалась чаще. Причина кроется в технической ошибке. Списки составляют не сами члены избирательных комиссий, поэтому предъявлять претензии к ним – безосновательно. А вот сообщать об этом надо, чтобы в последующем списки были откорректированы.