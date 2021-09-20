Названы предварительные результаты выборов в Законодательное собрание Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Предварительные результаты выборов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Красноярского края станут известны в 13 часам 20 сентября, сообщили в краевом избиркоме. Но уже после полуночи 19 сентября, когда были обработаны данные четверти избирательных участков в регионе (541), расклад уже становится понятным.

На первом месте побеждают представители партии «Единая Россия», за ними идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия – Патриоты за правду», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина».

Активность избирателей в этом году была выше, чем на аналогичном голосовании 2016 года. Так, за час до закрытия участков накануне, 19 сентября, явка составила 37,62 процентов, то есть 780 007 человек.