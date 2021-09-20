В Красноярске из-за концерта перекрыли проезд возле Театральной площади. Фото: пресс-служба администрации

В Красноярске сегодня, 20 сентября, временно закрыли для проезда транспорта улицу Бограда в районе Театральной площади. Такая информация появилась на официальном сайте администрации города. Как пояснили в мэрии, это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения во время концерта на Театральной площади. Границы перекрытия на Бограда – от улицы Вейнбаума до Перенсона. Сроки ограничения – с 6 часов утра до 21 часа вечера.

Подробностей мероприятия пока нет. Можно предположить, что концерт связан с окончанием всенародного голосования в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Красноярского края, которые проходили три дня – с 17 по 19 сентября. Официальные итоги пока не озвучены. Но в крае на этот раз активность избирателей выше, чем на аналогичном голосовании 5 лет назад. Так, за час до закрытия участков накануне, 19 сентября, явка составила 37,62 %, то есть 780 007 человек.