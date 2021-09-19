В Красноярском крае за два часа до окончания выборов явка была 37,62%

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В Красноярском крае завершился третий выборный день. За два часа до закрытия избирательных пунктов, по данным краевого избиркома, явка жителей составила 37,62%, что равняется 780 007 людям.

Председатель Избирательной комиссии края Алексей Подушкин отметил, что это на 5% выше, чем в аналогичное время в единый день голосования 2016 года. Тогда итоговая явка на выборах депутатов Государственной умы РФ и Законодательного Собрания края составила 36,67%.

Избирательный участки официально закрылись, начался подсчет голосов.

Напомним, что голосование за депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва длилось 3 дня – 17,18 и 19 сентября. Всего в регионе действовали 2 147 избирательных участков – постоянных и временных.