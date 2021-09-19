В Красноярске на 15:00 явка избирателей составила 33%

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске активно продолжается третий день голосования за депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва. На 15:00 19 сентября явка избирателей составила 33%. Как сообщает краевой избирком, всего проголосовали 682 886 избирателей.

Напомним, что во время двух предыдущих дней явка составила 22,32% от общей численности избирателей, зарегистрированных на территории региона.

Всего в регионе действуют 2 147 избирательных участков – постоянных и временных. 19 сентября откроются еще 14 временных участков, организованных в больницах. Они будут открыты с 08.00 до 20.00 часов.