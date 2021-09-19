Красноярский «Сокол» обыграл «Ижсталь» со счетом 3:1

Фото: ХК СОКОЛ

Вечером 18 сентября прошла первая домашняя игра красноярского ХК «Сокол» в этом сезоне, она стала победной. Как сообщает пресс-служба «крылатых», матч с ХК «Ижсталь» завершился с хорошим преимуществом – сибиряки забросили 3 шайбы против 1.

Результативной игрой отличились Алексей Волгин, Илья Кожухов и Алексей Князев.

Как отметил главный тренер клуба Павел Десятков, первая игра на домашней льду началась довольно тяжело. Но вскоре ребята перехватили инициативу и разгромили противника.

- Во втором периоде мы выправили ситуацию и дальше играли по счёту. Концовка должна была быть спокойнее, но удаления в чужой зоне сегодня нас опять подвели. Мы пропустили совсем необязательный гол. Парни - молодцы, выстояли и добились победы. Всех с победой!

Напомним, что следующий матч «Сокола» состоится уже 21 сентября. Игра пройдет в «Платинум Арене», соперником станет ХК «Нефтяник» из Альметьевска.