348 человек заразились коронавирусом и 22 скончались за сутки в Красноярском крае

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Так, на 19 сентября 2021 года в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 348 человек. За все время в регионе зафиксировано 112 145 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 354 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 98 925 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 22 человека. Общей сложности от болезни скончались 5 586 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 27 891 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 471 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 805. Проведено тестов на коронавирус всего 3 631 894 из них за последние сутки 8 215., - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.