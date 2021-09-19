В Красноярском крае стартовал заключительный день трёхдневного голосования, общая явка за два дня – 22,32%

Фото: Мария ЛЕНЦ

19 сентября в Красноярске стартовал заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва. Как сообщают в правительстве края, также в городах, районах и сельсоветах проходят около 40 избирательных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления.

В избиркоме подсчитали явку двух предыдущих дней, она составила 22,32% от общей численности избирателей, зарегистрированных на территории региона. Свой выбор уже сделали 460 759 жителей Красноярского края.

Высокая явка отмечается в Северо-Енисейском районе - 62,57%. В ЗАТО Солнечный она составила 55%, в Байките - почти 49%. От 40 до 45% избирателей проголосовали в Боготоле, Шарыповском и Дзержинcком районе.

Всего в регионе действуют 2 147 избирательных участков – постоянных и временных. 19 сентября откроются еще 14 временных участков, организованных в больницах. Они будут открыты с 08.00 до 20.00 часов.