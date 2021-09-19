Житель Красноярска ножом нанес порезал ножом 17-летнего подростка в районе Ярыгинской набережной

Фото: скриншот с видео очевидцев

В Красноярске взрослый мужчина напал на 17-летнего подростка с ножом в районе Ярыгинской набережной и нанес ему телесные повреждения. Подозреваемого в нападении уже задержали полицейские, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Как сообщают в МВД, к счастью, подросток серьезно не пострадал – госпитализация ему не потребовалась.

Все случилось вечером 18 сентября – на улице Гладкова появился мужчина в возрасте, который вел себя, по словам очевидцев, абсолютно неадекватно. Он начал гоняться за группой молодых парней с ножом, издавая странные звуки. От его действий пострадал 17-летний красноярец – мужчина задел подростка лезвием, но все обошлось без госпитализации.

Полицейские задержали нападавшего и доставили его в отдел полиции, сейчас с ним работают сотрудники и выясняют все обстоятельства ЧП.