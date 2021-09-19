В архиве Красноярского краевого суда произошло задымление, сработала система пожаротушения

Фото: Мария ЛЕНЦ

В архивном помещении, на цокольном этаже, Красноярского краевого суда вечером 18 сентября произошло небольшое ЧП – сработала система порошкового пожаротушения из-за легкого задымления, но самого возгорания обнаружено не было. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Из-за сработавшей сигнализации и порошковой системы тушения на место происшествия немедленно выехали пожарные. К счастью, самого возгорания не было - звено газодымозащитной службы тщательно обследовало здание. Документы в архиве также остались невредимыми.