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Происшествия19 сентября 2021 7:10

В архиве Красноярского краевого суда произошло задымление, сработала система пожаротушения

Небольшое ЧП в здании краевого суда произошло вечером 18 сентября
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В архивном помещении, на цокольном этаже, Красноярского краевого суда вечером 18 сентября произошло небольшое ЧП – сработала система порошкового пожаротушения из-за легкого задымления, но самого возгорания обнаружено не было. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Из-за сработавшей сигнализации и порошковой системы тушения на место происшествия немедленно выехали пожарные. К счастью, самого возгорания не было - звено газодымозащитной службы тщательно обследовало здание. Документы в архиве также остались невредимыми.