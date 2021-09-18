В Красноярском крае на выборах проголосовало уже более 380 тысяч избирателей Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае продолжаются выборы в Госдуму и Законодательное Собрание края. На 15:00 часов 18 сентября явка избирателей на выборы составила 18,63%, это 383 823 человека. Об этом сообщает Избирательная комиссия Красноярского края.

Самым активным на выборах депутатов Госдумы оказался Енисейский округ, где проголосовали 23,52% избирателей.

В Центральном округе явка составила 16,33%, в Дивногорском округе – 18,71%, а в Красноярском – 16,79%. Активнее всего голосуют избиратели в Ленинском районе – около 12%, сообщают Gornovosti.ru.