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Общество18 сентября 2021 13:32

В Красноярском крае на выборах проголосовало уже более 380 тысяч избирателей

Представлены промежуточные результаты за 18 сентября
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярском крае на выборах проголосовало уже более 380 тысяч избирателей

В Красноярском крае на выборах проголосовало уже более 380 тысяч избирателей

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае продолжаются выборы в Госдуму и Законодательное Собрание края. На 15:00 часов 18 сентября явка избирателей на выборы составила 18,63%, это 383 823 человека. Об этом сообщает Избирательная комиссия Красноярского края.

Самым активным на выборах депутатов Госдумы оказался Енисейский округ, где проголосовали 23,52% избирателей.

В Центральном округе явка составила 16,33%, в Дивногорском округе – 18,71%, а в Красноярском – 16,79%. Активнее всего голосуют избиратели в Ленинском районе – около 12%, сообщают Gornovosti.ru.