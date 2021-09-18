349 человек заразились коронавирусом и 20 скончались за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, на 18 сентября 2021 года в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 349 человек. За все время в регионе зафиксировано 111 797 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 355 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 98 571 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 20 человека. Общей сложности от болезни скончались 5 564 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 28 225 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 478 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 868. Проведено тестов на коронавирус всего 3 623 679 из них за последние сутки 7 917, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.