В Красноярском крае на выборах проголосовали лидеры религиозных конфессий и национальных диаспор Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на выборах свои голоса отдали лидеры религиозных конфессий и представители национально культурных автономий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Одним из проголосовавших стал муфтий, председатель единого духовного управления мусульман края Гаяз Фаткуллин. Он выразил мнение, что проголосовать на выборах должен каждый, независимо от вероиповедания. Его позиции поддержали полномочный представитель Буддийской Сангхи России в Красноярском крае Шакья лама Алексей Цыбенов.

- Наша страна многоконфессиональна. В Красноярске, например, живут этнические буддисты: буряты, тувинцы, калмыки. У нас есть маленькая буддистская организация, мы потихоньку развиваемся. Буддийские главы всегда поддерживают выборы – ведь мы выбираем будущее для своих детей, - сказал Цыбенов.

А в Доме дружбы народов края голосуют представители национальных диаспор. Для избирателей здесь организованы различные выставки и мастер-классы.

18 сентября в Дом дружбы народов посетил лидер татарской национально-культурной автономии «ЯР» Вагиз Файзуллин и президент Красноярской региональной чувашской национально-культурной автономии Геннадий Храмов.

- В такой ответственный момент, когда жители России определяют тех, кто будет решать нашу судьбу, работать над законодательством нашей большой страны, я не мог оставаться в стороне, - сказал Вагиз Файзуллин.