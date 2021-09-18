Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 сентября 2021 11:19

В Ленинском районе Красноярска задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Его доставили в полиции
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ленинском районе Красноярска задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

В Ленинском районе Красноярска задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Днем 17 сентября на 26 Бакинских комиссаров в Ленинском районе Красноярска росгвардейцы задержали 59-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Красноярскому краю.

Патруль Рогвардии заметил на улице подозрительного мужчину, который при виде стражей порядка резко сменил направление движения и попытался сбежать. Мужчину остановили и задержали. Оказалось, что его разыскивали в Кызыле по подозрению в нанесении вреда здоровью средней тяжести.

- Разыскиваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Росгвардии.