В Ленинском районе Красноярска задержали мужчину, который находился в федеральном розыске Фото: Мария ЛЕНЦ

Днем 17 сентября на 26 Бакинских комиссаров в Ленинском районе Красноярска росгвардейцы задержали 59-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Красноярскому краю.

Патруль Рогвардии заметил на улице подозрительного мужчину, который при виде стражей порядка резко сменил направление движения и попытался сбежать. Мужчину остановили и задержали. Оказалось, что его разыскивали в Кызыле по подозрению в нанесении вреда здоровью средней тяжести.

- Разыскиваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Росгвардии.