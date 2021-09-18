В Красноярском крае арестовали обвиняемого в убийстве 20-летнего парня за громкую песню Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске Красноярского края арестовали 27-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве 20-летего парня за громкую песню. Об этом сообщает региональный СК.

Напомним, что вечером 15 сентября в Минусинске на улице Темирязева юноша вместе со своей девушкой и друзьями через мобильный телефон слушал песню и подпевал. 27-летнему мужчине показалось, что компания отдыхает слишком громко, он высказал свои претензии парню.

В итоге молодые люди подрались. Старший соперник избил 20-летнего парня и ушел. Молодой человек же скончался. 27-летнего минусинца задержали и завели уголовное дело. Позднее ему предъявили обвинение, а 18 сентября арестовали и заключили под стражу.