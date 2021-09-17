Самая маленькая детская музыкальная школа Красноярска получила дополнительное помещение

Новое дополнительное помещение ДМШ №11. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В красноярском Академгородке открылось дополнительное здание детской музыкальной школы №11. В этой самой маленькой ДМШ в городе учатся дети сразу нескольких микрорайонов – Академгородка, Студгородка и поселка Удачный. Сейчас в школе получают дополнительное образование 310 детей по 11 специальностям – гитара, скрипка, фортепиано, флейта, кларнет, саксофон, домра, балалайка, баян, аккордеон, хоровое пение. Однако желающих заниматься в школе всегда было больше, чем она могла вместить. Несколько лет учреждение не могло увеличить набор детей из-за недостатка учебных классов. Как отметил на открытии нового помещения школы мэр города Сергей Еремин, проблему удалось решить совместными усилиями родителей учеников и депутатов Горсовета.

- Мы давно обсуждали сложившуюся ситуацию – школа маленькая, а охват территории большой, несколько микрорайонов. Ребятишек, которые хотят учиться музыке много, - отметил Сергей Еремин. – Проблему обсуждали вместе с родителями, приняли решение – взять в аренду площади и общими усилиями привести в нормальное современное состояние. Современные дети учатся музыке 8 лет, довольно приличный срок и большая нагрузка на школу. Поэтому важно, чтобы ученики занимались в комфортных условиях.

Новое помещение площадью 568,9 кв.м располагается в 100 метрах от основного здания школы. Здесь дополнительно могут заниматься 200 человек. За счет средств бюджета города помещение отремонтировали, установили системы безопасности, закупили мебель и оборудование. А музыкальные инструменты приобрели за счет средств краевого бюджета в рамках реализации нацпроекта «Культура».

- Хорошо, что у школы появилось дополнительное здание. Теперь детям не придется заниматься в стесненных условиях, репетировать в коридорах. Для детей закупили новые музыкальные инструменты, новую мебель. Здесь новое все! Это очень радует! – рассказала мама пяти учеников ДМШ №11.