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Общество17 сентября 2021 12:23

17 и 18 сентября в Красноярске заработают речные фонтаны

Это последний запуск в этом сезоне
Источник:kp.ru
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Речной фонтан около острова Посадный запустят в последний в этом сезоне раз

Речной фонтан около острова Посадный запустят в последний в этом сезоне раз

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 17 и 18 сентября заработают речные фонтаны около острова Посадный. Об этом сообщили в пресс-службе «КрасКом».

В Красноярске в последний раз в этом сезоне запустят речные фонтаны, расположенные напротив левобережной набережной около острова Посадный. Время работы - с 19.00 до 23.00. Одновременно с ними включится и освещение Коммунального моста. В следующий раз полюбоваться фонтаном получится только весной 2022 года.

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Закрытие сезона работы речного фонтана у острова Посадного
Закрытие сезона работы речного фонтана у острова Посадного
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