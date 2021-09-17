17 и 18 сентября в Красноярске заработают речные фонтаны

Речной фонтан около острова Посадный запустят в последний в этом сезоне раз Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 17 и 18 сентября заработают речные фонтаны около острова Посадный. Об этом сообщили в пресс-службе «КрасКом».

В Красноярске в последний раз в этом сезоне запустят речные фонтаны, расположенные напротив левобережной набережной около острова Посадный. Время работы - с 19.00 до 23.00. Одновременно с ними включится и освещение Коммунального моста. В следующий раз полюбоваться фонтаном получится только весной 2022 года.