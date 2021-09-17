20 человек умерли от коронавируса в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 20 человек. Эти данные опубликовали в Оперштабе по региону.

За все время пандемии в крае зарегистрировано 111 448 случаев заболевания коронавирусом, из них 348 случаев - за последние сутки. Вылечились - 98 216 тысяч человек, из них - 360 за последние сутки. Погибших от ковида в Красноярском крае - 5 544, за последние сутки вирус унес 20 жизней.

На 17 сентября 2021 года 28 615 человек находится под наблюдением врачей, из них 2 471 только за последние сутки. Сняли с наблюдения 2 947 человек.

На сегодняшний день в Красноярском крае привито первым компонентом - 862 539 человек. А полностью завершили вакцинацию 810 740 человек.

Напомним, с 17 сентября снимается ряд коронавирусных ограничений с баров и ресторанов. Теперь заведения могут работать круглосуточно, как было до пандемии. Однако, танцплощадки в заведениях до сих пор под запретом. Фудкорты в торговых центрах также возобновят свою работу.