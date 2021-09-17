В Красноярске заменили бюллетени с неправильно вычеркнутым кандидатом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на одном из избирательных участков произошла нештатная ситуация – там из бюллетеней вычеркнули действующего кандидата вместо его однофамильца, снятого с голосования по решению суда.

Ситуацию прокомментировал глава крайизбиркома Алексей Подушкин. Он сообщил, что когда ошибка обнаружилась, участок временно приостановил работу, недействительные бюллетени изъяли, заменили их другими. В настоящий момент все бюллетени содержат достоверные сведения о зарегистрированных кандидатах. А чтобы обеспечить точность результатов, подсчет будут проводить вручную, сообщают «Новости ТВК».

Добавим, что о случившемся сообщил сам кандидат. Но было ли нарушение ошибкой или допущено нарочно, утверждать это без специальной проверки нельзя.

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