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Общество17 сентября 2021 11:58

В Красноярске заменили бюллетени с неправильно вычеркнутым кандидатом

Подсчет голосов там будет проводиться вручную
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске заменили бюллетени с неправильно вычеркнутым кандидатом

В Красноярске заменили бюллетени с неправильно вычеркнутым кандидатом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на одном из избирательных участков произошла нештатная ситуация – там из бюллетеней вычеркнули действующего кандидата вместо его однофамильца, снятого с голосования по решению суда.

Ситуацию прокомментировал глава крайизбиркома Алексей Подушкин. Он сообщил, что когда ошибка обнаружилась, участок временно приостановил работу, недействительные бюллетени изъяли, заменили их другими. В настоящий момент все бюллетени содержат достоверные сведения о зарегистрированных кандидатах. А чтобы обеспечить точность результатов, подсчет будут проводить вручную, сообщают «Новости ТВК».

Добавим, что о случившемся сообщил сам кандидат. Но было ли нарушение ошибкой или допущено нарочно, утверждать это без специальной проверки нельзя.

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