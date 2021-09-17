Красноярцы могут принять участие в съемках новогодней франшизы «Елки» Фото: ИВАНОВА Диана

«Елки» возвращаются: красноярцы могут принять участие в съемках очередного фильма популярной новогодней франшизы. В первый раз город промелькнул ярко иллюминированным проспектом Мира в 2010 году, по которому в такси ехала Вера Брежнева. На сей раз съемочная группа решила поставить перед камерой жителей Красноярска.

Сняться в массовке могут все желающие, но для этого нужно подать заявку на почту elki.film@bazelevs.ru. Если одобрят, то готовьте реквизит: зимнюю одежду и новогодние атрибуты – например, бенгальские огни, дедморозовские колпаки на голову, мишуру с серпантином. Координаты места встречи – 25 сентября в 19 часов на площади перед Большим концертным залом.

Видимо, по замыслу авторов, тут якобы будет стоять главная городская елка – ее привезут и нарядят. Площадь засыплют искусственным снегом. Подобные съемки пройдут в других городах, а релиз фильма назначен на 16 декабря.