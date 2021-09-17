В центре Красноярска на знаменитом долгострое «Краскона» появились рабочие Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Красноярска на недостроенном здании с причудливой архитектурой, ранее принадлежавшем кондитерской фабрике «Краскон» появились рабочие в спецодежде и касках. По всей видимости, обследуют объект. В департаменте градостроительства «Проспекту Мира» сказали, что пока не выдавали разрешения на демонтаж или реконструкцию здания.

Напомним, что возводить его начали в 1992 году, а заморозили в 1998 году. Сначала не смогли довести до логического завершения по причине экономического кризиса. Затем, когда изменились СНИПы, запускать производство на этом месте стало нельзя. Несколько раз руководство «Краскона» выставляло долгострой на торги. А в апреле этого года стало известно, что за 300 миллионов его выкупил «РУСАЛ». В планах компании перевезти головной офис в Красноярск, возможно, он и будет располагаться здесь, в центре города.

Историю самых известных долгостроев города можно прочитать в проекте «Комсомольской правды»-Красноярск «НедостроИЛИ».