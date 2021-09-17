В Минусинске лейтенант полиции с напарником спасли из огня двух человек. Фото: пресс-служба полиции

В Минусинске двое полицейских спасли людей при пожаре. Как рассказали сами инспекторы роты патрульно-постовой службы Александр Белый и Константин Филиппов, они несли дежурство, ездили по улицам города, когда по рации получили сообщение из дежурной части, что в старой части Минусинска горит деревянный многоквартирный дом.

Когда прибыли на место, здание уже полыхало, а горюющие жильцы стояли рядом и вызывали пожарных. Один из них сказал полицейским, что вышли не все: среди них нет 85-летней женщины и ее 58-летнего сына. Их квартира находится там, где сейчас огонь.

Вариантов было два, первый - дождаться приезда пожарных, тем более, что где-то вдалеке уже слышался вой сирены. Но полицейские выбрали второй вариант, ведь счет шел буквально на минуты – ринулись помогать. Дверь была охвачена огнем, пойти через нее нельзя. Увидели, как мужчина изнутри пытается разбить окно подручными средствами. В это время на подмогу прибыл и сотрудник Росгвардии, прикладом автомата разбил прочное стекло.

Двое забрались внутрь квартиры. В густом дыму нашли и первой эвакуировали женщину, поскольку она не могла самостоятельно передвигаться, поднесли к окну, а снаружи ее принял Константин Филиппов. И затем таким же путем помогли выбраться и мужчине. В это время как раз подъехали пожарные расчеты и занялись тушением огня.

Пострадавших доставили в больницу с признаками отравления угарным газом, они поправляются.