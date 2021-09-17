В Красноярске пьяный водитель без прав, насмерть сбивший пешехода, свалил вину на спутницу

В Красноярске пьяный бесправник насмерть сбил пешехода. Стоп-кадр видео ЧП Красноярск

ДТП со смертельным исходом произошло накануне, 16 сентября, на улице Воронова. Как стало известно, около 18:20 вечера 31-летний мужчина переходил дорогу по зебре на нерегулируемом пешеходном переходе. В этот момент на него налетела иномарка. Удар был настолько сильным, что пешехода отнесло на несколько метров, от полученных травм он скончался на месте до приезда «скорой».

На видео, которое появилось в паблике «ЧП Красноярск», видно, что водителя задержали очевидцы. Они сняли на видео, как он произносит слова: «Я сбил, я это принимаю». Однако затем, до приезда ГИБДД, нарушитель пытался усадить за руль свою трезвую спутницу.

Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции сделали алкотест, который показал наличие алкоголя в крови у водителя 1,3 мг/л. По предварительным данным в автошколе он никогда не учился и водительских прав, соответственно, не имеет.

Владельцем автомобиля, по информации ГИБДД, был другой человек, поэтому ему может грозить штраф за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения – до 3- тысяч рублей. А на виновника аварии, вероятно, заведут уголовное дело, этот вопрос как раз решается.

Кстати, напоминаем телефон «синей линии» в Красноярске, куда можно позвонить и рассказать о нетрезвых водителях за рулем: 263-10-19.