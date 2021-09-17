В Красноярском крае сняли ковидые ограничения по времени для ресторанов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае сняли ограничения для кафе и ресторанов, которые были введены в прошлом году в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее изменение в действующий указ подписал губернатор.

Уточним – ограничения по времени. Теперь заведения общепита могут работать столько, сколько захотят. Хотя до этого закрывались в 23 часа, а открывались не раньше 7 часов утра. Работа фуд-кортов также вернется в привычный режим – посетители смогут приобрести еду и напитки и разместиться за столами в общем помещении зоны общепита торгового центра. Правда, танцевальные площадки в заведениях общепита работать пока не будут. Да и масочный режим с перчатками для персонала по-прежнему обязателен.

Добавим, что учреждения общепита понесли большие потери из-за пандемии, многие закрылись. А владельцы бизнеса не раз обращались с просьбой к властям разрешить им работу, даже предсказывали печальные последствия для отрасли как таковой. Но люди-то есть не перестанут никогда, поэтому и положение кафе и ресторанов должно восстановиться.