В Красноярске на острове Отдыха открылся «Спортивный комплекс борьбы»

Открытие нового зала борьбы на острове Отдыха Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на острове Отдыха открылся зал единоборств. Здесь будут заниматься ребята из городских и краевых спортивных школ по самбо, дзюдо и греко-римской борьбе. Строить новый спортивный объект начали в августе 2020 года. Зал построили за счет средств краевого и городского бюджетов. С вводом в эксплуатацию нового зала единоборств на острове Отдыха появился целый кластер борьбы.

Сергей Еремин Фото: Мария ЛЕНЦ

- Два года назад мы здесь же, на острове Отдыха, торжественно открывали зал единоборств и уже тогда мы понимали, что необходим дополнительный спорткомплекс для контактных видов спорта. Мы обсудили эту идею с губернатором Александром Викторовичем Уссом, он поддержал наше предложение и вот сегодня мы на открытии нового дома для красноярских спортивных школ. Теперь на острове Отдыха создан полноценный кластер для обучения борьбе. Я буду безмерно счастлив, если именно на этих коврах начнут свой спортивный путь новые красноярские чемпионы уровня Ивана Ярыгина. Пусть этот современный зал вдохновляет вас, наши будущие чемпионы, на усердные тренировки и высокие результаты! – сказал Сергей Ерёмин.

Здание «Спортивного комплекса борьбы» Фото: Мария ЛЕНЦ

Общая площадь спортсооружения около 1,3 тыс. кв. м. Внутри предусмотрено несколько помещений, самое большое – зал для единоборств на три ковра. Также в здании есть раздевалки, подсобные и технические помещения, восстановительный центр, медицинский кабинет, тренерская комната.

На открытии зала борьбы воспитанники показали свое мастерство Фото: Мария ЛЕНЦ

- Радует, появляются такие современные спортивные объекты. Улучшается материально-техническая база, у большего количества ребятишек появляется возможность серьезно заниматься спортом, - подчеркнул Игорь Пятков, руководитель МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе». – В новом зале на трех коврах одновременно могут заниматься три группы, это около 150 человек. Еще один плюс – здесь можно проводить полноценные сборы и соревнования.