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Общество16 сентября 2021 13:14

Сразу 6 жителей Красноярского края выиграли по 100 000 рублей после постановки вакцинации от ковида

По всей России 500 победителей
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершился первый этап розыгрыша денежных призов среди вакцинировавшихся от коронавируса. В Красноярском крае оказалось сразу 6 счастливчиков, которые выиграли по 100 000 рублей каждый. Как сообщает региональный минздрав, среди победителей есть как красноярцы, так и проживающие в территориях – Енисейске, Назарово, Партизанах.

Напомним, что в акции участвуют все привитые жители России. Розыгрыш денежных призов проводится при помощи номера прививочного сертификата, который выдается после вакцины от ковида. На данный момент завершен первый этап. Следующий состоится в октябре, всего победителями станут 1000 человек.