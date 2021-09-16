Сразу 6 жителей Красноярского края выиграли по 100 000 рублей после постановки вакцинации от ковида

Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершился первый этап розыгрыша денежных призов среди вакцинировавшихся от коронавируса. В Красноярском крае оказалось сразу 6 счастливчиков, которые выиграли по 100 000 рублей каждый. Как сообщает региональный минздрав, среди победителей есть как красноярцы, так и проживающие в территориях – Енисейске, Назарово, Партизанах.

Напомним, что в акции участвуют все привитые жители России. Розыгрыш денежных призов проводится при помощи номера прививочного сертификата, который выдается после вакцины от ковида. На данный момент завершен первый этап. Следующий состоится в октябре, всего победителями станут 1000 человек.