355 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

16 сентября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 355 человек. За все время в регионе зафиксировано 111 100 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 359 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 97 856 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 21 человек. Общей сложности от болезни скончались 5 524 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 29 091 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 521 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 089. Проведено тестов на коронавирус всего 3 607 427 из них за последние сутки 9 199, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.