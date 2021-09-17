Россельхозбанк стал участником «Дня поля-2021» в Красноярском крае

Красноярский филиал Россельхозбанка принял участие в сельскохозяйственной выставке «День поля – 2021», организованной при поддержке Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Мероприятие прошло на территории учебно-опытного хозяйства «Миндерлинское».

В мероприятии приняли участие первые лица региона, руководители аграрных организаций края и главы администраций муниципальных районов, производители сельхозтехники и оборудования. На выставке была представлена экспозиция российской и зарубежной кормозаготовительной, уборочной и почвообрабатывающей техники, а также продукция сельхозтоваропроизводителей Красноярского края и соседних регионов.

По словам заместителя председателя Правительства края – министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова, ежегодная выставка краевых аграриев дает мощный импульс активизации процессов технического и технологического обновления аграрного сектора, а также широкому применению передового опыта в земледелии и растениеводстве.

Представители Россельхозбанка организовали для гостей «Дня поля» свою площадку. В ходе выставки сотрудники филиала рассказали аграриям о возможностях пополнения и обновления парка техники при помощи кредитной поддержки банка, о займах на проведение уборочных работ.

«Для Россельхозбанка участие в выставке - прекрасная возможность пообщаться с своими постоянными партнерами и установить новые деловые контакты с аграриями региона. Стоит отметить, что ключевые участники выставки - крупные и успешные хозяйства региона, которые уже не первый год являются клиентами Красноярского филиала Россельхозбанка. Они на своем примере смогли показать коллегам по АПК, что грамотное использование современных банковских продуктов помогает вывести сельхозпредприятия на качественно новый уровень развития бизнеса», - подчеркнула директор красноярского филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова.