Ипотечный кредитный портфель Россельхозбанка в Красноярском крае и Хакасии превысил 2,6 млрд рублей

С начала текущего года Красноярский региональный филиал Россельхозбанка выдал жителям края свыше 2,6 млрд рублей ипотечных кредитов. В результате ипотечный кредитный портфель филиала достиг 9,8 млрд. рублей. В 2021 году при помощи банка свои жилищные условия улучшили 1229 заемщиков.

«Ипотека продолжает оставаться драйвером рынка потребительского кредитования и в 2021 году. В прошлом году общая сумма ипотечных кредитов, выданных филиалом, превысила 4 млрд рублей. Сегодня благодаря сниженным процентным ставкам, в том числе по программам рефинансирования кредитов, а также ряда программ с господдержкой для многих жителей двух регионов покупка недвижимости стала максимально простой и финансово комфортной, – отметила директор Красноярского филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова. - Новые пакетные решения Россельхозбанка позволяют нам подобрать для каждого клиента оптимальные условия кредита, снизив финансовое бремя. Так, банк запустил специальное предложение «Выбери свою ставку», которое позволяет получить кредит в рамках программы «Ипотека с господдержкой» по сниженным ставкам: 5,3-6% годовых. Предложение действует до 1 ноября 2021 года включительно».

«Ипотека с господдержкой» дает возможность приобрести жилую недвижимость по договору участия в долевом строительстве или по договору купли-продажи, заключенному с застройщиком. Заемные средства предоставляются на срок до 30 лет включительно, сумма кредита от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей включительно. Минимальная ставка по специальному предложению РСХБ в размере 5,3% годовых предоставляется при оформлении ипотеки на срок до 15 лет, а также страховании жизни, здоровья и временной утраты трудоспособности. Первоначальный взнос при этом составляет 50% и более от стоимости приобретаемой недвижимости.