В поселке Таежный Богучанского района открылся новый детский сад, построенный РУСАЛом

Открытие нового детсада для поселка стало настоящим большим, социально значимым событием. В торжественной церемонии с разрезанием красной ленточки приняли участие глава Богучанского района Владимир Саар, генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Андрей Картавцев, группа депутатов Богучанского районного Совета депутатов, весь педагогический коллектив.

«Сегодня – радостный, долгожданный день, к которому все мы очень тщательно готовились, - отметил глава района Владимир Саар, - я искренне выражаю благодарность нашим главным надежным партнерам – компании РУСАЛ и Богучанскому алюминиевому заводу, за их огромный вклад в развитие инфраструктуры района и строительство таких важных социальных объектов».

В Таежном проживает много молодых семей с маленькими детьми, для которых мест в детских образовательных учреждениях не хватало. Новый детсад поможет решить эту проблему.

«Таежный после строительства Богучанского алюминиевого завода вырос вдвое. Многие сотрудники БоАЗа приехали сюда с семьями, и мы хотим создать максимально комфортную среду для них, обеспечить достойные условия для работы и жизни. Это и новые детские сады, и школа, и поликлиника, и парк», – отметил Александр Дроздов, заместитель директора по связям с государственными органами и специальным проектам алюминиевого дивизиона РУСАЛа.

В новом детском саду всего восемь групп, есть большой отдельный музыкальный зал с набором необходимых инструментов, включая синтезатор и музыкальный центр. Для занятий физкультурой имеется просторный спортивный зал. Бассейн – отдельная гордость для поселкового садика.

«Такого оснащения больше нигде нет, это единственный детский сад на весь район с бассейном и пассажирским лифтом, - рассказывает Елена Воробьева, заведующая детским садом «Теремок», - есть и специальный грузовой лифт, на котором по группам доставляется из пищеблока обед. Благодаря новому садику впервые в поселке Таежный появилась ясельная группа – мы теперь принимаем детей с полутора-двух лет».

Это первый объект из построенных РУСАЛом, который в мае был передан местным властям, а в сентябре уже открыл свои двери для маленьких таежнинцев. На очереди к открытию– еще один детский сад, школа, поликлиника. Строительство соцобъектов всегда шло параллельно строительству самого БоАЗа. Задачу развивать поселок и создавать комфортные условия для работы и жизни изначально поставил основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска. Сейчас эта задача успешно выполняется. Всего компания РУСАЛ вложила в строительство соцобъектов Таежного более 7 млрд рублей.