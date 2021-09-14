Россельхозбанк продлевает акцию «Жаркий процент» в Красноярском крае

Россельхозбанк продлевает срок действия акции «Жаркий процент» по вкладу «Доходный» до 30 сентября 2021 года. Акция дает возможность всем желающим разместить средства по максимальной ставке 7% на срок до 3 лет. Выплата процентов будет осуществляться в конце срока, минимальная сумма размещения всего от 3 тыс. рублей.

«Мы постоянно развиваем свою продуктовую линейку, актуализируя условия с целью предложения наилучших финансовых решений для наших клиентов. Сейчас мы продлеваем действие акции «Жаркий процент», по которой Россельхозбанк предлагает открыть вклад «Доходный» на выгодных условиях. Аукционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка», - сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ Юлия Деменюк.

«Россельхозбанк уже не первый год занимает лидирующие позиции среди банков по вкладам физических лиц и показывает положительную динамику роста портфеля вкладов и счетов. Это один из показателей доверия клиентов к Россельхозбанку. Жители Красноярского края охотно воспользовались аукционным предложением и переоформляют действующие вклады на более выгодных условиях», - прокомментировала директор Красноярского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.