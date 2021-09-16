Связь спорта и технологий: в Красноярске стартует Гран При по фигурному катанию на коньках среди юниоров

С 16 по 18 сентября на ледовой арене «Кристалл» в Красноярске состоится Гран При по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Зрелищное мероприятие пройдет при поддержке «Ростелекома»: компания является генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России уже более 10 лет. Для болельщиков цифровой провайдер подготовил развлекательную программу с розыгрышами и призами.

«Еще в период подготовки к зимней Универсиаде – 2019 “Ростелеком” приложил немало усилий и обеспечил оптикой все крупные спортивные объекты Красноярска. Благодаря созданной телекоммуникационной инфраструктуре мы можем подключать к высокоскоростному интернету нужную точку спортивных сооружений, в том числе в ледовом дворце “Кристалл”. Это позволяет проводить здесь мероприятия на самом высоком международном уровне», — подчеркнул Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Красноярск стал единственным городом России, где в этом сезоне пройдет этап серии Гран При среди юниоров. Соревнования уже состоялись во французском Куршевеле и словацком Кошице, после Красноярска их примут словенская Любляна, польский Гданьск и австрийский Линц. Выбрать лидеров предстоит в одиночном мужском и женском катании, в танцах на льду, а также в парном катании. Всего в турнире на красноярском льду примут участие более 80 спортсменов из 28 стран мира.

«Я очень благодарен нашему партнеру — компании “Ростелеком” — за многолетнюю поддержку Федерации фигурного катания на коньках России. Без такого внимания к нашим фигуристам, наверно, было бы тяжело готовиться и проводить соревнования высокого уровня», — отметил Александр Коган, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России.

Кроме инфраструктуры связи, во время соревнований в «Кристалле» будет работать бренд-зона «Ростелекома». Посетители смогут сделать 3D-фото на интерактивном фоне, собрать digital-пазлы, поучаствовать в викторинах и проверить свою эрудицию на знание фильмов о фигурном катании. Специальный конкурс и призы запланированы для журналистов, аккредитованных на мероприятие. Также красноярский «Ростелеком» наградит самого активного пользователя цифрового видеосервиса Wink.

Wink станет основным акцентом бренд-зоны «Ростелекома» на мероприятии. Для подробного изучения возможностей видеосервера зрители Гран При смогут получить промокоды на бесплатную подписку, а также консультацию специалистов компании.