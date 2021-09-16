Красноярский ФК «Енисей» проиграл на выезде воронежскому «Факелу»

Фото: ФК ЕНИСЕЙ

Накануне завершился футбольный матч между красноярским «Енисеем» и воронежским «Факелом». Для сибиряков игра проходила на выезде и завершилась неудачей – «Енисей» уступил «Факелу» 3:1. Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

Начало первого тайма было довольно многообещающим для красноярцев – футболисты уверено контролировали ход игры, но потом что-то пошло не так. Первый гол в ворота «Енисея» забили уже на 27 минуте матча, а в завершении тайма сибирякам прилетел красиво забитый головой мяч, удвоив преимущества «Факела».

Третий гол красноярские «львы» пропустили уже в начале второго тайма. После такого удара, «Енисей» смог забить всего лишь один мяч, ставший голом престижа в этом мачте. На большее, увы, ребят не хватило.

Следующий матч красноярская команда сыграет уже на домашнем стадионе в Красноярске. Соперником станет ФК «Томь».