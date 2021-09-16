Олимпийский чемпион Александр Горшков: «На Олимпиаду в Пекине фигуристы поедут из Красноярска»!

Александр Горшков считатет, что готовиться к Олимпиаде лучше всего в Красноярске!

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и первый Олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Горшков объявил, что Красноярск рассматривается в качестве основной базы на заключительном этапе подготовки российских фигуристов к зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года.

«Наши спортсмены отправятся в Пекин из Красноярска», — сказал Горшков на пресс-конференции накануне четвертого этапа юниорского Гран-при, который пройдет с 16 по 18 сентября в Красноярске.

Помимо хорошей тренировочной базы у нашего города есть еще преимущество: Красноярск находится с Пекином в одном часовом поясе и спортсменам не придется привыкать.

Напомним, Олимпиада пройдет 4—20 февраля 2022 года в Пекине. А сегодня, 16 сентября, в Красноярске начинаются соревнования юниоров, которые станут основой национальной сборной к следующей Олимпиаде 2026 года.

На этапе Гран-при в Красноярске примут участие сильнейшие юные фигуристы из 28 стран.