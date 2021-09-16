В Центральном районе Красноярска произошел пожар в трёхэтажном частном доме

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске загорелся нежилой трёхэтажный частный дом, к счастью, все обошлось без пострадавших. Как сообщают в МЧС, возгорание было довольно серьезное, на полную ликвидацию потребовалось около 1,5 часов.

ЧП произошло поздно вечером 15 сентября. Сообщение о том, что на улице Абытаевская,26 горит здание, поступило в МЧС ближе к полуночи. От огня пострадало личное имущество и мебель в цокольном этаже на общей площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет.

Уже известна предварительная причина пожара – сотрудники МЧС считают, что, скорее всего, дом подожгли. В ликвидации возгорания участвовали 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

По данным 2ГИС, загоревшийся дом сейчас является офисным зданием с двумя компаниями, ранее здесь также размещался хостел.