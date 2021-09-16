Красноярский 70-летний фонтан заработал после реконструкции

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске после тщательной реконструкции заработал один из старейших фонтанов города. Этому подарку для города от ленинградских скульпторов 70 лет. Как сообщили в пресс-службе мэрии, бетонные фигуры рыб, ракушек и дельфинов привозили в краевую столицу по частям и монтировали уже на месте.

- В воспоминаниях старожилов сохранилась история, как новоселы вручную, без экскаватора, под звуки граммофона копали котлован под фонтан и высаживали деревья, - отмечают в администрации.

Фото: администрация Красноярска

Увидеть вновь заработавший 70-летний фонтан можно во дворе дома на Красрабе,36, там, где расположился ЗАГС Ленинского района. Чтобы восстановить фонтан, было полностью заменено насосное оборудование, отремонтирована чаша и декоративная часть.

Последний раз реконструкция фонтана проводилась 13 лет назад, в 2008 году. В этот раз восстановлением занялся тот же самый благотворительный фонд Хазрета Меджидовича Совмена. По просьбе жителей, на благоустройство исторического памятника было выделено 600 000 рублей.