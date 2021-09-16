Вышел новый рекламный ролик Уралсиба с Максимом Галкиным и картой «Прибыль»

Банк Уралсиб выпустил новый рекламный ролик с Максимом Галкиным, посвященный карте «Прибыль», в рамках своей большой рекламной кампании.

Как и в предыдущем ролике, сюжет построен на споре двух антагонистов Галкина и Пугалкина, которых сыграл Максим. Пугалкин – ретроград и не доверяет современным банковским продуктам, Галкин – продвинутый пользователь, прекрасно знающий все достоинства и выгоды финансовых решений, которые он выбирает. Пугалкин полон сомнений, а Галкин – уверен в себе и своем банке. В финале ролика Пугалкин неизбежно становится поклонником карты «Прибыль». Ведь условия продукта просты и прозрачны, а выгода очевидна даже для закоренелых ворчунов и пессимистов.

«Прибыль» сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – процент на остаток и кешбэк за покупки, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 2 млн рублей включительно. Для получения дохода в 6,25% годовых нужно выполнить только одно условие – совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц.* Для новых клиентов в первый месяц использования карты 6,25% годовых на ежедневный остаток начисляется вне зависимости от выполнения условий.

Масштабную рекламную кампанию с Максимом Галкиным Банк Уралсиб запустил в середине августа. В качестве приоритетных площадок были выбраны федеральные ТВ-каналы, кабельные и спутниковые каналы, ключевые медийные интернет-площадки, федеральные радиостанции и наружная реклама – с упором на диджитальные форматы.

Ключевыми продуктами для продвижения в телевизионной рекламе стали кредиты наличными, дебетовая карта «Прибыль» и расчетно-кассовое обслуживание для малого бизнеса.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке 0,1% годовых.