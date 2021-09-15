В лесах на севере Красноярского края сняли особый противопожарный режим. Фото: МЧС по Красноярскому краю

15 сентября в Красноярском крае сняли особый противопожарный режим в лесах. Мера касается только северных районов края. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю.

Напомним, что особый противопожарный режим действовал в Норильске, а также в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком районах.

В МЧС передают, что 15 сентября на заседании правительства Красноярского края отметили, что мероприятия, которые проводились во время действия режима позволили избежать серьезных очагов возгорания в лесах.

Так, в минлесхозе края сообщают, что леса патрулируют наземные группы и авиация. За ситуацией в тайге следят за ситуацией с помощью данным с космоснимков. Также в лесах установлено более 100 камер в 28 районах. Вся информация передается в диспетчерскую службу минлесхоза.