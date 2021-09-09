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Экономика9 сентября 2021 5:00

Наталья Голубева назначена Управляющим филиалом Банка Уралсиб в Новосибирске

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Наталья Голубева назначена Управляющим филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске.

Наталья Голубева родилась в Сухуми. Имеет три высших образования, в 2007 году окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «Банковское дело». В 2011- 2012 гг. прошла обучение в Международном институте менеджмента ЛИНК. В банковском бизнесе работает с 2002 года. С 2005 года занимала руководящие должности в АО «Райффайзенбанк».

В должности Управляющего Новосибирским филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева будет заниматься задачами расширения бизнеса в ключевых сегментах, увеличения клиентской базы и доли рынка в городах присутствия Банка Уралсиб в Сибирском регионе.