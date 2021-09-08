ВТБ предоставит своим клиентам доступ к «социальному казначейству» в 2022 году

ВТБ первым из крупных игроков планирует в начале 2022 года запустить сервис «социального казначейства». Это позволит клиентам банка, указавшим свою карту как основную для зачисления соцвыплат, получать государственные пособия без обращения в госорганы.

«Социальное казначейство» предусматривает проактивное перечисление средств получателям социальных выплат от государства. Клиенту достаточно один раз указать банковскую карту для зачисления этих пособий, и далее все выплаты (например, при рождении ребенка, наступлении пенсионного возраста и в других случаях) будут перечисляться на указанный счет без дополнительных заявлений.

Сервис банка избавит клиентов от необходимости заполнять реквизиты счета вручную и позволит в ВТБ Онлайн узнать о доступных мерах социальной поддержки. Назначить счет для получения всех государственных пособий можно будет как в мобильном приложении ВТБ, так и на едином портале Госуслуг.

«В России на сегодняшний день действуют около 400 видов федеральных и региональных мер соцподдержки, при этом жителям нашей страны доступны более 30 тысяч видов адресной помощи. Людям часто непросто разобраться в том, какую помощь от государства можно получить в каждой жизненной ситуации, при этом для каждого пособия нужно заполнить свое заявление. Социальное казначейство – яркий пример применения передовых цифровых технологий для упрощения адресной помощи населению со стороны государства», – заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.