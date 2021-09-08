В Красноярске продолжают тестировать автобусы без кондукторов Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперимент по работе автобусов без кондукторов начался в июне на маршрутах №№22 и 26. Летом к ним добавился маршрут №83. Как сообщает «Проспект Мира» одна из причин тестирования – нехватка персонала.

Это журналистам подтвердили в департаменте транспорта:

- Мы не скрываем, что у нас не хватает кондукторов, — говорят в департаменте. — Мы от них не отказываемся, просто смотрим, что будет, если случится нехватка. С этой целью, в том числе, проводится тестирование.

Так, красноярцам предлагается оплатить проезд через валидаторы или мобильное приложение. Пассажиры с наличкой платят за билет напрямую водителю. В департаменте отметили, что жалоб от водителей на «зайцев» не поступало.