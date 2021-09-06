Красноярский музыкальный театр представит лайт-оперу «Мертвые души» в Москве. Фото: Красноярский музыкальный театр

Красноярский музыкальный театр едет в Москву. 13 сентября на сцене театра «Геликон-опера» его труппа представит лайт-оперу «Мертвые души», в которой нашли свое отражение все архитипичные образы проходимцев и плутов, рассказали в пресс-службе театра.

— Мы везем на фестиваль сложное и очень важное для нас произведение. Здесь важно каждое слово, и, конечно же, завораживающая музыка, которую уже оценили красноярские зрители. Очень приятно, что этот философский спектакль совсем скоро сможет увидеть и московская публика, – отмечает директор театра Наталья Русанова.

Премьера спектакля состоялась в 2017 году. Постановка мгновенно завоевала признание не только красноярского зрителя, но и конкурсного жюри театральной Премии «Золотая Маска». За году своего существования, она была сыграна не одним составом актеров.

Так, в Москве на сцену роли альтер-эго Чичикова – Хлестакова выйдет солист Леонид Забоев, в роли почтмейстера – Василий Селюков, полицмейстера – Михаил Дубовцев и помещика Манилова – Станислав Сикирин.