В Красноярске на перекрестке Копылова – Робеспьера случилось ДТП с машиной такси ФОТО: скрин с видео в аккаунте "ЧП Красноярск" ВКонтакте

В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Робеспьера случилась дорожная авария. По предварительной информации, в ДТП пострадали люди. Видео с места происшествия уже попало в социальные сети. Ролик опубликован в аккаунте "ЧП Красноярск" ВКонтакте. На кадрах видно, как от удара машина такси перевернулась. Из второго авто выбежали люди и бросились на помощь пострадавшим.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, уважайте других участников дорожного движения. Помните, от культуры на дорогах зависит жизнь и здоровье не только водителей и пассажиров, но и пешеходов.