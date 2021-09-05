Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2021 10:50

В Красноярске на перекрестке Копылова – Робеспьера случилось ДТП с машиной такси

Машина перевернулась от удара. есть пострадавшие
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Красноярске на перекрестке Копылова – Робеспьера случилось ДТП с машиной такси ФОТО: скрин с видео в аккаунте "ЧП Красноярск" ВКонтакте

В Красноярске на перекрестке Копылова – Робеспьера случилось ДТП с машиной такси ФОТО: скрин с видео в аккаунте "ЧП Красноярск" ВКонтакте

В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Робеспьера случилась дорожная авария. По предварительной информации, в ДТП пострадали люди. Видео с места происшествия уже попало в социальные сети. Ролик опубликован в аккаунте "ЧП Красноярск" ВКонтакте. На кадрах видно, как от удара машина такси перевернулась. Из второго авто выбежали люди и бросились на помощь пострадавшим.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, уважайте других участников дорожного движения. Помните, от культуры на дорогах зависит жизнь и здоровье не только водителей и пассажиров, но и пешеходов.